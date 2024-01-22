Прилепин предложил актеру сериала «Слово пацана» съездить на СВО

Прилепин предложил актеру сериала «Слово пацана» Кологривому съездить на СВО
Публицист Захар Прилепин пригласил актера из сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого поехать в зону спецоперации. Такое предложение нижегородец опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее Никита Кологривый опубликовал видео, в котором поблагодарил участников СВО за их боевой дух и действия по защите страны. Ролик появился еще летом, однако популярность набрал только сейчас.
«Вот мы играем сейчас военное время, играем ваши судьбы, стараемся сделать это честно. И мы благодарны, что мы можем в безопасности заниматься нашей профессией. А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтоб мы ни в коем случае никого не обманули, никаких ложных событий и эмоций не показали», — сказал актер в видео.
Захар Прилепин поблагодарил его за теплые слова и предложил организовать для него поездку в зону боевых действий.
«Никит, спасибо на добром слове — но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать», — написал Прилепин.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородский писатель Захар Прилепин назвал Ленина мировым супербрендом.