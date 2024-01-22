Прилепин предложил актеру сериала «Слово пацана» съездить на СВО

«Вот мы играем сейчас военное время, играем ваши судьбы, стараемся сделать это честно. И мы благодарны, что мы можем в безопасности заниматься нашей профессией. А эту безопасность обеспечиваете нам вы на передке. Большое спасибо. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось, чтоб мы ни в коем случае никого не обманули, никаких ложных событий и эмоций не показали», — сказал актер в видео.