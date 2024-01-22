Блогер Елена Блиновская не признает вину по новому обвинению в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила ТАСС адвокат инфлюенсера Наталия Сальникова.

По версии следствия, Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с расчетных счетов обществ. Так, она неоднократно без их ведома использовала электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Следствие также попросило суд ужесточить меру пресечения Блиновской в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.