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Адвокат Блиновской заявила, что блогер не признает вину по новому обвинению

Блогер Елена Блиновская не признает вину по новому обвинению в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила ТАСС адвокат инфлюенсера Наталия Сальникова.

Блиновская не признает вину по новому обвинению
© РИА Новости

По версии следствия, Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с расчетных счетов обществ. Так, она неоднократно без их ведома использовала электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Следствие также попросило суд ужесточить меру пресечения Блиновской в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

27 апреля 2023 года Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета за границу. Блогершу задержали и возбудили против нее уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.

14 декабря Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов до 26 января 2024 года.

Общество
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