Учительница пригрозила убийством школьницу в Братске за срыв урока

В городе Братске Иркутской области учительница набросилась во время урока на восьмиклассника с оскорблениями и угрозами. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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По словам школьников, мальчик, на которого сорвалась женщина, постоянно провоцирует учителей и срывает уроки. За непослушание учительница пообещала задушить ребенка.

В свою очередь комитет образования Иркутской области начал проверку и назвал вопиющим случившееся, передает Telegram-канал.