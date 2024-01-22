Учительница пригрозила убийством школьницу в Братске за срыв урока
В городе Братске Иркутской области учительница набросилась во время урока на восьмиклассника с оскорблениями и угрозами. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По словам школьников, мальчик, на которого сорвалась женщина, постоянно провоцирует учителей и срывает уроки. За непослушание учительница пообещала задушить ребенка.
В свою очередь комитет образования Иркутской области начал проверку и назвал вопиющим случившееся, передает Telegram-канал.
Другой случай произошел в декабре в школе Дагестана, где во время обсуждения запрета смартфонов для детей подрались двое сотрудников образовательного учреждения. Перепалка, переросшая в потасовку, произошла между директором школы и преподавателем английского языка.