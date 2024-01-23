Пострадавшей от пожара Национальной галерее в Сухуме помогут музейщики России

В Абхазии создали специальную комиссию, которая займется сохранением и учетом имущества Национальной картинной галереи республики, уцелевшего после пожара. Огонь, раскинувшийся под крышей здания в центре Сухума, уничтожил около четырех тысяч полотен крупнейших художников республики. Безвозвратно утерян оказался практически весь фонд музея, включавший творения, которые несли огромное культурное значение для всей Абхазии, сродни Третьяковской галерее для России. Уцелели лишь полторы сотни дореволюционных работ кисти местных и российских мастеров.

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Оценкой повреждений картин, которые кроме огня повредила и влага, когда их на руках выносили из только потушенного здания, займется группа специалистов из России. Ее формируют по поручению министра культуры РФ Ольги Любимовой. В команду вошли представители Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Третьяковской галереи и Русского музея. Сейчас реставраторы приезжают в Абхазию и приступают к работе.

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Для первоначальной оценки повреждений российским специалистам выделили помещения в Национальной библиотеке.

Утеряны полотна, которые несли огромное культурное значение для Абхазии. Оцифрованы они не были

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил минкульту направить письма коллегам из России для привлечения дополнительной помощи.

- Привлеките реставраторов, а также выясните, имеются ли работы абхазских художников в хранилищах России и других стран и возможно ли будет организовать передачу Абхазии оригиналов или качественных копий этих произведений. Нанесен невосполнимый ущерб нашей национальной культуре. То, что можно будет спасти каким-то образом, мы, конечно, спасем, - сказал Аслан Бжания.

Галерея находилась в самом центре Сухума. Пламя распространилось слишком быстро, пожарные не спасли. Фото: МЧС Абхазии

Галерея находилась в самом центре Сухума, буквально в ста метрах располагается министерство иностранных дел республики, городской парк и набережная, а в примыкающих зданиях - Русский театр драмы и Абхазский государственный драматический театр. Вспыхнул огонь посреди ночи, на вызов быстро приехали пожарные, но пламя распространилось слишком быстро, обрушив деревянные перекрытия и крышу.

- Огонь пошел с чердака от замыкания электрической проводки. Распространился на помещения, где хранились картины. Сейчас еще невозможно точно сказать, что уцелело - вынесли все, что осталось, будем подсчитывать. Часть, вероятно, можно будет восстановить, но это не первостепенные картины для искусства Абхазии, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" директор галереи Сурам Сакания.

Среди уничтоженных огнем картин - около 300 работ известнейшего абхазского художника Александр Чачба-Шервашидзе. Его называют первым профессиональным художником республики. Шервашидзе много лет работал в Петербурге еще до революции и в том числе рисовал декорации для императорских театров. В 1918-1920 годах жил и работал в Абхазии и даже организовал театральные курсы и детскую художественную студию в Сухуме.

Также в числе картин были работы Варвары Бубновой, Ольги Брендель и многих известных художников Абхазии и России XIX и XX веков.

Утеряны полотна, которые несли огромное культурное значение для Абхазии. Оцифрованы они не были

Все четыре тысячи полотен хранились в двух помещениях, которые в целом не были приспособлены для этих целей. По словам Сурама Сакании, предыдущее здание картинной галереи пострадало еще в начале 90-х годов прошлого века во время войны, а новое, которое выделили в начале "нулевых", требовало ремонта. Из-за этого ценнейшие для культурного наследия Абхазии акварели и другие картины лежали штабелями и ждали новых стен в двух комнатах на втором этаже Центрального выставочного зала союза художников республики, однако в результате сгорели дотла.

Еще одной огромной проблемой стало то, что большая часть картин даже не была оцифрована. Директор галереи уточнил, что фотографировали и вывешивали на сайт музея только некоторые работы из основного фонда, либо те, которые выбирались для иллюстраций к книгам местных писателей.