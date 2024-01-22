В России начнут проводить психолого-педагогическую проверку игрушек

Роскачество предложило проводить психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ, который есть в распоряжении издания.

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Согласно документу, Роскачество выделило признаки игрушек, способных причинить психологический вред ребенку. Среди них продукция, изображающая жестокость и насилие, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью. Также в продаже не должно быть игрушек, изготовленных иностранным агентом.

В Роскачестве газете пояснили, что на сегодняшний день на рынке отсутствуют критерии, позволяющие определить безопасную для здоровья ребенка игрушку. Недобросовестные производители могут выходить на рынок с товарами, не соответствующими духовному и нравственному воспитанию детей. Таким образом, будет создан ГОСТ, определяющий безопасность такой продукции.

"Производители смогут использовать ГОСТ на добровольной основе, чтобы определять возраст ребенка, для которого предназначена игрушка. А государственные заказчики, например, детские сады и другие учебно-методические организации, - для закупок детских товаров", - отметили в организации.

Также в Роскачестве добавили, что ГОСТ поможет российским производителям получить конкурентное преимущество при поставке игрушек в государственные учреждения.

Первый зампред Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая сообщила "Известиям", что Госдума уже готовит законопроект, обязывающий изготовителей указывать на игрушках возраст ребенка. Для этого компаниям понадобится проходить экспертизу по представленному Роскачеством ГОСТу.