Назван регион РФ с самым низким уровнем преступности

Чечня лидирует в рейтинге регионов России с самым низким уровнем преступности по итогам 2023 года, сообщается в исследовании РИА Новости.

В минувшем году в республике зарегистрировали 14,6 преступления на 10 тысяч граждан.

На втором и третьем местах оказались Ингушетия и Дагестан, где показатели составили 40,8 и 43,7 преступления на 10 тысяч человек соответственно.

Коми стала аутсайдером рейтинга, оказавшись регионом с самым высоким уровнем преступности по итогам 2023-го. Там зарегистрировали 213,2 преступления на 10 тысяч человек при общероссийском уровне 133 преступлений.

В топ-3 антирейтинга попали Карелия и Республика Алтай, в первой были зафиксированы 210,1 преступления, а во второй — 209,2 на 10 тысяч жителей.

По данным МВД РФ, всего в 2023-м на территории России зарегистрировали 1,9 миллиона преступлений различной степени тяжести. Этот показатель снизился на 1% по сравнению с 2022 годом.