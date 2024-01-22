Симонян назвала главное отличие России от Украины в связи с ударом по Донецку

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала главное отличие России от Украины. Обсуждая случившийся накануне удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», журналист нашла доказательство принадлежности региона к РФ.

«Сегодня, когда эти твари размозжили голову бабушкам, торговавшим семечками, морковкой на донецком рынке... Отчего мы в ответ не расфигачим их бабушек, их рынки, их кулечки с семечками? Потому что они — наши, потому что не разрывает мать своего младенца, так не бывает. Это и доказательство того, что они наши», — заявила Маргарита Симоньян.

Журналист вспомнила притчу о царе Соломоне, которому нужно было разрешить спор двух женщин из-за младенца: каждая из них считала себя матерью ребенка. Соломон предложил им разорвать ребенка на части, чтобы обеим досталось по половине.

«Женщина, которая не согласилась, вот та и была матерью. Это самый очевидный и главный ответ на вопрос, который возникает у огромного количества наших сограждан. И мне тоже, я признаюсь, сложно сдерживать в себе эти же эмоции», — добавила Симоньян.

Главред RT также напомнила, что на Украине остается множество украинцев, которые продолжают любить Россию, и в том числе поэтому страна не может позволить себе в рамках спецоперации (СВО) действовать методами отдельных личностей в Киеве и националистических формирований. «Мы попробуем спаять это все любовью. А там увидим, что прочней», — заключила она.