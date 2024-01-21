Мишустин утвердил план действий по адаптации иностранцев в России

Правительство намерено внедрить цифровые профили иностранцев, проживающих в России, и соберет предложения по усилению мер ответственности для них за нарушение законов страны.

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Концепция государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы была принята указом президента в 2018 году. В мае прошлого года глава государства документ уточнил, включив в него требование о дополнительных мерах по созданию привлекательных финансовых, социальных и других механизмов сохранения человеческого капитала и снижения оттока населения страны за рубеж.

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Теперь премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план действий для реализации концепции в ближайшие два года. В управление миграционными процессами все больше будет внедряться цифровизация. До декабря 2024 года ведомства должны представить предложения по созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Это позволит достоверно подтверждать личности иностранцев, прибывающих в страну. К этому же сроку подведут итоги эксперимента по сбору биометрических данных у приезжих, прибывающих через московские аэропорты. Эксперимент также предусматривает проведение государственной геномной регистрации и записи голоса иностранцев.

Для мигрантов цифровизация тоже откроет новые возможности. Цифровой профиль расширит практику оказания госуслуг в миграционной сфере в электронной форме. Так, еще до приезда в Россию иностранцы смогут регистрироваться в единой биометрической системе с использованием специализированного мобильного приложения. Если они приезжают в страну в безвизовом порядке, то цифровой профиль позволит направлять уведомление о планируемом прибытии.

Правительство собирается развивать систему электронных виз. Уже в этом году может быть расширен перечень стран, граждане которых имеют право на оформление такого въездного документа. Предполагается расширить перечень видов виз, выдаваемых в электронной форме, в том числе рабочих и учебных. До 10 сентября 2024 года МВД, ФСБ и МИД России должны подготовить нормативные правовые акты, чтобы предоставить иностранцам право на изменение цели въезда в РФ без необходимости выезда из страны.

Большой блок правительственного плана посвящен адаптации мигрантов в России. К осени разработают специальный курс для иностранцев, а регионы должны подготовить собственные его составляющие с учетом национально-культурных особенностей. Обучение мигрантов русскому языку будет начинаться еще в их странах, причем кабмин хочет отправлять педагогов из России в школы тех стран, откуда к нам поступает основной миграционный поток. Непосредственно в РФ усовершенствуют систему государственного тестирования по русскому языку как иностранному.

Дополнительные возможности откроются для тех иностранцев, кто хочет учиться в России, а страна тем самым попробует компенсировать дефицит кадров. Планом поставлена задача - ежегодно увеличивать количество граждан других стран, получающих у нас как высшее, так и профессиональное образование. Российский диплом станет допуском к упрощенному порядку получения вида на жительство.

Обратили внимание в правительстве на необходимость совершенствования механизма предоставления иностранцам убежища в стране. Проект федерального законопроекта, который устранит законодательные пробелы и коллизии, МВД представит до 20 июня 2025 года. А ранее - до декабря 2024 года - министерства разработают механизм релокации бизнеса иностранных граждан в Россию: будут прописаны правовые основы для помощи в перемещении бизнес-активов и организации бизнес-процессов.

МВД и ФСБ предложат меры по усилению ответственности иностранцев за нарушение законов

Есть в плане и ограничительные меры. МВД и ФСБ до 20 марта проведут комплексный анализ мер ответственности иностранцев за нарушение законов России и представят предложения по их усилению. Росфинмониторинг реализует мероприятия по замораживанию активов иностранных граждан, причастных к террористической деятельности. А МВД, ФСБ и Роскомнадзору поставлена задача блокировать в интернете сайты с предложениями о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции.