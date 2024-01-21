"Чудовищная трагедия". Ивлеева отреагировала на обстрел Донецка

Телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала в своем Telegram-канале ракетный обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ.

Ранее в СМИ появились публикации об ударе по рынку и магазинам в Донецке. В результате удара погибли 25 человек и 20 получили ранения.

«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева.

За час с момента публикации пост набрал свыше 101 тыс. просмотров и порядка 8,5 тыс. лайков.

Ранее блогер отреагировала на обстрел Белгорода. По ее мнению, нападение на мирный город «ужасно».