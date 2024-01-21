"Чудовищная трагедия". Ивлеева отреагировала на обстрел Донецка
Телеведущая Анастасия Ивлеева прокомментировала в своем Telegram-канале ракетный обстрел Кировского района Донецка со стороны ВСУ.
Ранее в СМИ появились публикации об ударе по рынку и магазинам в Донецке. В результате удара погибли 25 человек и 20 получили ранения.
«Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов», — написала Ивлеева.
За час с момента публикации пост набрал свыше 101 тыс. просмотров и порядка 8,5 тыс. лайков.
Ранее блогер отреагировала на обстрел Белгорода. По ее мнению, нападение на мирный город «ужасно».
Напомним, что до «голой вечеринки», инициатором которой выступила Анастасия, в ее канале не появлялись публикации о событиях в новых регионах, а также об обстрелах Белгорода и других городов со стороны ВСУ.
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