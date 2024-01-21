Епархиям разослали фальшивое письмо якобы от патриарха

Фальшивое письмо за подписью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (имеется в распоряжении ТАСС) было разослано в конце прошлой недели на епархиальные почтовые ящики. Русская православная церковь намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить автора письма, говорится в заявлении Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Как сообщили в РПЦ, рассылка "фальшивого послания за подложной подписью Патриарха Московского и всея Руси Кирилла" была сделана в контексте приближающихся выборов президента РФ. Поддельное письмо ставило целью "скомпрометировать церковно-государственное сотрудничество, построенное на невмешательстве церкви в политику" и было сфальсифицировано заинтересованными "в разделении и поляризации российского общества".

"Для любого, кто знаком с официальной корреспонденцией Русской православной церкви, очевидно, что текст фальшивки изобилует стилистическими и орфографическими ошибками, теоретическими концепциями, которые могут появиться только в голове малообразованного провокатора", - говорится в заявлении на сайте.

Отмечается, что рассылка была сделана с электронного адреса, не имеющего отношения к РПЦ.