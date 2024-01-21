Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.

Синоптик отметил, что сильная и неблагоприятная погодная аномалия прогнозируется на юге европейской части России.

«В Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму, в Ростовской области. Там очень сильные колебания температуры, которые приведут к очень сильным осадкам. Причём в разном виде», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в Сочи прогнозируется сильный дождь, а в предгорьях и горах — «очень сильный снег».

«Слово «очень» означает опасность. (Сильные осадки. — RT) приводят к лавинной опасности. Поэтому нужно очень внимательно следить за предупреждениями, в них говорится, где лавиноопасно, а где — нет», — посоветовал собеседник RT.

Он также рассказал, что сильный снег и метель при ветре до 20 м/с ожидаются в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

«В Питере сейчас -22...-25 °C, а со вторника начнётся повышение температуры. Что приведёт к гололёдным явлениям», — заключил Вильфанд.