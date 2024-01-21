В Ульяновской области отменили школьные занятия

Министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова предложила отменить школьные занятия в регионе в понедельник. Об этом сообщает "Ульяновск.Экспресс".

По мнению министра, вряд ли кто-то из учащихся сможет добраться до школ. Семенова отметила, что ни частный транспорт родителей, ни школьные автобусы не смогут преодолеть горы снега, выпавшего за последние сутки, а на расчистку дорог потребуется время.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских согласился с доводами министра. В результате было решено, что 22 января все ульяновские школьники — с 1 по 11 класс — останутся дома.

21 января портал "Ульяновск.Экспресс" передавал, что в регионе продолжаются работы по ликвидации последствий мощного снегопада, прошедшего накануне. Так, в Старокулаткинском районе для очистки улиц привлекли 30 единиц спецтехники. Уточнялось, что в первую очередь расчищаются центральные улицы и подъездные пути к социальным объектам — школам, детским садам, пунктам оказания медицинской помощи.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Ульяновской области из-за метелей ограничено движение на федеральных и региональных трассах.