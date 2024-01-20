Генерал Гурулев заявил о смене элит после «голой» вечеринки

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев нашел нужным прокомментировать скандал, вызванный «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.

Свое мнение Гурулев высказал в эфире «Царьграда». По его словам, в скором времени в России можно будет наблюдать смену элит. Конкретные изменения коснутся российского шоу-бизнеса. После «голой» вечеринки Ивлеевой многие ее участники начали покидать страну.

Политик отметил, что вечеринки подобного рода и раньше проводились в столице и не только там, но именно сейчас пришло то самое время, чтобы прекратить проводить подобные мероприятия на территории РФ.

По мнению Андрея Гурулева, вечеринка страшна тем, что нарушила не нормы закона, а нормы морали, поэтому все причастные к скандальному эвенту должны быть наказаны.