В Госдуме назвали наказание для выбросившей кота Твикса проводницы
Уголовное наказание грозит проводнице, которая выбросила на мороз из поезда кота Твикса, перевозимого пассажиром. Об этом заявил Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
По его словам, животное замерзло вследствие непрофессиональных действий проводницы, которая нарушила все «мыслимые и немыслимые» нормы. Ее могут привлечь по уголовной статье 245 («Жестокое обращение с животным»), предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы.
Бурматов указал, что проводница должна была изловить кота в вагоне, найти среди пассажиров хозяина и вернуть ему питомца.
20 января сообщалось, что мертвого кота Твикса вернули владелице Ольге Кудряшовой. Замерзшее животное нашли волонтеры в снегу недалеко от железной дороги.
19 января стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила кота одного из пассажиров из вагона на остановке в Кирове. Домашнее животное искали по всему городу больше недели.