Симоньян заявила об усталости Запада от украинского конфликта

«Вот этот проект теряет поддержку населения. Теряет поддержку населения почему? Ну потому, что мода на что-либо проходит, как бы это ни было цинично. Человечество так устроено... Gangnam Style помните? Все слушали. Проходит год — никто не помнит, что это такое, кто там слушал, кому интересно», — отметила Симоньян.