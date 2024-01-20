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Маргарита Симоньян заявила об усталости Запада от украинского конфликта

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире «Своей правды» на НТВ на примере южнокорейского хита Gangnam Style объяснила, как западное общество устало от украинского конфликта.

Симоньян заявила об усталости Запада от украинского конфликта
© РИА Новости

«Вот этот проект теряет поддержку населения. Теряет поддержку населения почему? Ну потому, что мода на что-либо проходит, как бы это ни было цинично. Человечество так устроено... Gangnam Style помните? Все слушали. Проходит год — никто не помнит, что это такое, кто там слушал, кому интересно», — отметила Симоньян.

У Запада сейчас своих проблем хватает, напомнила главред RT: «В Сан-Франциско бомжи, в Париже — клопы, в Лондоне — крысы».

Газета The Hill ранее писала, что выбранная президентом России стратегия в конфликте на Украине доказала свою эффективность.

CNN также отмечал, что ставка Москвы на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём выглядит всё лучше».

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Маргарита Симоньян
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