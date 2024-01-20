Хозяин кота Твикса подтвердил смерть питомца

Хозяева кота по кличке Твикс, которого еще 11 января проводница поезда высадила из транспорта на улицу, подтвердили смерть питомца. Об этом стало известно в субботу, 20 января, из заявления владельца животного Эдгара Гайфуллина.

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— Твикс был опознан, это наш кот, — приводит заявление хозяина Твикса Telegram-канал, посвященный его поискам.

Незадолго до этого первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что Твикс погиб в результате обморожения.

Кота по кличке Твикс перевозил в переноске отец владельца животного. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону, а проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы, и выпустила его на платформу за пять минут до отправления состава.