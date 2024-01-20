РИА Недвижимость: продажи электрогенераторов выросли из-за аварий в ЖКХ
На фоне аварий в системе ЖКХ в России вдвое выросли продажи дизельных электрогенераторов. Об этом со ссылкой на представителей торговых сетей сообщает РИА Недвижимость.
Одновременно с этим примерно на 40% выросли продажи бензиновых электрогенераторов. По оценкам компаний, в годовом выражении генераторы подорожали в районе 10%, сейчас стоимость бензиновых генераторов начинается с 10 тысяч рублей, дизельных - с 56 тысяч рублей.
"Дизельные генераторы, несмотря на их более высокую стоимость, пользуются большим спросом, чем бензиновые, за счет своей надежности. Они менее чувствительны к влажности, экономичны, их конструкция обеспечивает меньшее число точек отказа в системе зажигания", — говорится в публикации.
При этом большинство бензиновых генераторов рассчитаны на работу до минус 20 градусов, а дизельный генератор при правильном выборе топлива может работать при любой температуре. 10 января несколько тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за аварии. В тот же день из-за работы аварийной системы в Омске пропал свет.