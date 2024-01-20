В России впервые оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца

В России вынесен первый оправдательный приговор участнику специальной военной операции на Украине, обвиняемому в убийстве сослуживца, мужчине грозило до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, сначала суд присяжных признал сержанта-контрактника Зайнди Такаева невиновным в убийстве Магомеда Шахбанова, а позже Новочеркасский гарнизонный военный суд (ГВС) постановил освободить обвиняемого из-под стражи и предоставил ему право на реабилитацию. Это первый случай оправдания участника СВО, подозреваемого в убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ).

Как пишет «Ъ», трагедия произошла 6 июня 2022 года в Первомайске Луганской народной республики (ЛНР). Такаев и Шахбанов отдыхали в беседке одного из дворов многоэтажного дома в компании двух контрактников и двух местных девушек. Когда контрактники ушли, Такаев отошел в туалет, оставив в беседке свой автомат. По девушкам и Шахбанову неизвестный открыл огонь, в результате чего рядовой получил пулю в голову.

По словам Такаева, стрельба производилась из кустов. Военнослужащий открыл ответный огонь, после чего вызвал врачей и военную полицию.

На этой неделе стало известно, что в Санкт-Петербурге за год осудили 108 военных за уклонение от службы в период СВО.