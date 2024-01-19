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«Подразним русского медведя»: Симоньян о «провальной» риторике Запада

Западный истеблишмент не верит, что Россия планирует напасть на НАТО, заявила в программе «Своя правда» главный редактор RT Маргарита Симоньян. Однако, продолжила она, заокеанские политики развивают риторику об «угрозах» со стороны РФ, так как теряют поддержку электората.

«Подразним русского медведя»: Симоньян о «провальной» риторике Запада
© РИА Новости

Вот это возмужание, заматерение этой риторики в последнее время о том, что Россия готовится к войне, <...> связано <...> с колоссальной потерей поддержки электоратами этих стран, всей этой истории и всего этого проекта <...> под названием «Сейчас мы еще немножечко подразним русского медведя». Проект оказался провальным, как оказываются и все их проекты, — сказала Симоньян.

Кроме того, отметила она, исторически сложилось, что США зарабатывают на войнах огромные деньги. Поэтому Вашингтону нужно запугать людей, чтобы они хотя бы из страха продолжали поддерживать политику властей и дали им возможность продолжить обогащаться, резюмировала Симоньян.

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Ранее глава военного комитета Альянса Роб Бауэр заявил, что полномасштабный конфликт с Россией может начаться в ближайшие 20 лет. По его мнению, странам Блока необходимо подготовиться к этому событию. Прежде всего нужно создать систему, которая позволит обучать людей на случай войны.

Председатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов в свою очередь назвал безумством слова Бауэра. Он отметил, что остановить западные элиты может только осознание того, что в случае войны их уничтожат.

Общество
Роб Бауэр
Владимир Рогов
Маргарита Симоньян
НАТО
Общественная палата России
Россия
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