Симоньян заявила, что Россия не захочет «демократии» как на Украине
Россия точно не захочет «демократию» как на Украине. Так отреагировала на слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра главред RT Маргарита Симоньян, передает «РИА Новости».
Ранее Бауэр заявил, что конфликт на Украине начался не «из-за реальной угрозы Москве со стороны Киева или НАТО», а потому что «РФ испугалась демократии и, если бы Украина получила ее, то русские захотели бы ее тоже».
«Мы всего этого насмотрелись, уже не говоря о том, к чему привела эта демократия в экономическом смысле. Вы сами вакцинировали нас своими руками от этой демократии на десятилетия, если не на столетие вперед. Поэтому не переживайте: кем бы там ни стала Украина, — мы точно не захотели бы быть как она, и война началась совершенно не поэтому», — отреагировала на это Симоньян.
Она добавила, что годами «демократия» означала невыплату пенсий и зарплат, полную нищету, отказ от собственной культуры и национальной идентичности. Кроме того, по словам Симоньян, люди, позиционирующие себя в качестве ценителей демократии и свободы слова, «не признают свободу никакого слова, кроме собственного».