Симоньян заявила, что Россия не захочет «демократии» как на Украине

«Мы всего этого насмотрелись, уже не говоря о том, к чему привела эта демократия в экономическом смысле. Вы сами вакцинировали нас своими руками от этой демократии на десятилетия, если не на столетие вперед. Поэтому не переживайте: кем бы там ни стала Украина, — мы точно не захотели бы быть как она, и война началась совершенно не поэтому», — отреагировала на это Симоньян.