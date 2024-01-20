Уроки Родиноведения вернутся в школьный курс истории

С 1 сентября 2025 года школьный курс истории будет дополнен модулем по "Истории нашего края".

Об изучении локальной истории, "привязанной к местности", где проживают ученики, давно говорят и учителя и власть. Порой даже лучшие ученики, ориентирующиеся в истории мира и нашей страны - не могут ответить на простые вопросы, связанные с событиями, происходившими в их городе, районе, республике. Педагоги считают, что изучение истории родного края не только даст ученикам необходимые знания, но и добавит возможность гордиться своей малой Родиной.

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"Изменения вносятся в части дополнения учебного предмета "История" учебным курсом "История нашего края" для обучающихся по образовательным программам основного общего образования и соответствующими предметными результатами по указанному курсу", - говорится в пояснительной записке к приказу Минпросвещения РФ, размещенном на портале проектов нормативно-правовых актов.

В новый учебный курс "История нашего края" предлагается включить основы духовно-нравственной культуры народов России.

"Одновременно исключается предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" и учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России", содержание которого будет интегрировано в учебный курс "История нашего края", - отмечается в документе.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Знакомство с местной историей состоится в средней школе - в рамках программ 5-7 класса.

Подготовка к введению в курс изучения истории курса об истории родного края ведется уже во многих регионах страны. Более 30 субъектов уже получили федеральную поддержку на создание учебников, рассказывающих об основных исторических событиях региона. Во многих регионах страны работа над учебниками по истории края ведется при участии ученых, преподавателей и краеведов. В некоторых регионах подобный опыт уже был и основой для учебника станут книги, выходившие ранее.

Все учебники пройдут внешнюю экспертизу в Институте российской истории РАН, будет соответствовать федеральным государственным стандартам и войдёт в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минпросвещения России.