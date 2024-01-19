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В Леобласти 14-летняя жительница готовится родить от 13-летнего друга

В Ленинградской области 13-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика, одна из самых юных пар в России готовится к рождению первенца. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В Ленобласти 14-летняя девочка-подросток готовится родить от 13-летнего друга
© Газета.Ru

Во Всеволжскую районную больницу 18 января обратилась 14-летняя пациентка на 31-й неделе беременности. Врачи выяснили, что она забеременела в 13 лет от знакомого 12-летнего мальчика, весной 2023 года родственники поженили пару. По данным канала, традиции народа, к которым принадлежат дети, это позволяют.

В больнице информацию о юных молодоженах передали в СК России.

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