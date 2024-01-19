Для мигрантов разработают памятку о нормах поведения

Кабинет министров РФ утвердил план по реализации концепции государственной миграционной политики в 2024-2025 годах, в котором предлагается создать памятку о правилах и нормах поведения для приезжающих в страну иностранцев. Газета.Ru

"Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов", - говорится в документе. ТАСС