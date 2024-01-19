Сотни волонтеров ищут выброшенного из вагона кота Твикса

В Кирове более 300 волонтеров ищут кота Твикса, которого проводник выбросила из вагона на мороз, сообщает РИА Новости. Женщина, участвующая в поисках, рассказала агентству, что пока поисковые мероприятия результатов не дали. Известно, что хозяин питомца пообещал выплатить 30 тысяч рублей вознаграждения за информацию о любимце.

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Прочесываем весь железнодорожный вокзал. Ищем с 13 числа. <...> Уже работают более 300 волонтеров, с каждым днем все больше и больше. Пока поиски результатов не дали, — рассказала жительница Кирова.

Об инциденте в поезде стало известно 19 января. Проводник на станции в Кирове выкинула кота на 30-градусный мороз. Как отмечается, произошло это в тот момент, когда его хозяин уснул. Питомец выбрался из переноски и стал гулять по вагону. Сотрудница, не найдя хозяев, посчитала, что он беспризорный, и высадила его на ближайшей станции. Хозяин обнаружил пропажу только после того, как состав тронулся.