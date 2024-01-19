«Пройдена красная линия»: Каспийские тюлени оказались на грани вымирания

Экспедиции в Дагестане показали резкое сокращение численности каспийского тюленя, популяция находится на грани вымирания и нуждается в экстренных мерах по защите и восстановлению. Об этом говорится в заявлении фонда «Компас».

В декабре 2023 года пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Дагестана сообщила, что на побережье Каспийского моря обнаружили около 130 мертвых нерп, которые занесены в Красную книгу России. В 2022 году также была отмечена массовая гибель этих редких животных. Тогда на берегу Каспия в Дагестане нашли 2,5 тысячи тел каспийской нерпы.

При этом в минприроды региона тогда отметили, что их гибель вызвана «естественными природными факторами» и не окажет критичного влияния на популяцию в целом, так как она достигает порядка 300 тысяч особей.

Однако проведенные учеными подсчеты показали, что каспийских тюленей осталось критически мало. Всего было проведено шесть экспедиций с апреля по декабрь 2023 года в районы сезонной концентрации тюленя. А также были установлены четыре стационарные фотоловушки в разных частях острова Малый Жемчужный.

В итоге выяснилось, что в местах их сезонного пребывания «катастрофически низкая плотность тюленей», а на островных лежбищах весной они полностью отсутствуют.

«По материалам с августа по октябрь на острове была зарегистрирована всего одна особь», - сообщили в фонде.

При этом средний возраст погибших особей составляет 7,7 лет, что говорит о росте смертности молодых нерп, включая беременных самок. Ученые считают, что основной версией гибели животных стало их заражение высокопатогенным птичьем гриппом.

«Популяция уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время», - приводятся в сообщении слова доцента Института экологии и устойчивого развития Дагестанского Государственного университета Алимурада Гаджиева.