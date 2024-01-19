В Госдуме отреагировали на рождение в России Люцифера

Запрещать необычные имена не стоит, сказал Алтухов. При этом нужно создавать условия, при которых шокирование и эпатаж перестали бы быть модными, отметил он. Он напомнил, что сейчас рожденных в России детей нельзя называть числительными или знаками, а также рангами, должностями и ругательными словами. Помимо этого, ребенка нельзя называть именем, не соответствующим его полу, добавил депутат.