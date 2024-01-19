Россияне оценили идею захоронить Ленина

Треть россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ, считают, что нужно захоронить тело Владимира Ленина на кладбище как можно скорее. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Еще 27 процентов респондентов поддерживают захоронение, но считают, что сделать это стоит не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого важно, чтобы Ленин находился на Красной площади.

33 процента опрошенных заявили, что тело Ленина необходимо оставить в Мавзолее.

Тело Ленина находится в Мавзолее на Красной площади с 1924 года, его не раз призывали захоронить. В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что над сохранением тела советского лидера работает «целый научно-исследовательский институт». По мнению Кадырова, «неправильно, что в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко позже заявила, что захоронение Ленина рано или поздно произойдет, но «не сегодня и не завтра». По ее мнению, этот вопрос может быть вынесен на референдум.