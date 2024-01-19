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Треть россиян выступает за скорейшее перезахоронение Ленина

Больше 50% опрошенных россиян считает, что нужно перезахоронить тело Владимира Ленина на кладбище. Это понятно из результатов опроса ВЦИОМ.

Треть россиян выступает за скорейшее перезахоронение Ленина
© РИА Новости

Согласно данным, 30% респондентов ответили, что нужно перезахоронить тело Ленина на кладбище «как можно скорее». При этом в 2011 году доля граждан РФ с таким мнением составляла 43%.

Чуть больше — 27% — поддерживают перезахоронение, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого Ленин по-прежнему дорог.

33% опрошенных россиян считают, что тело нужно оставить в Мавзолее.

Общество
ВЦИОМ
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