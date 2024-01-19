В московских аптеках обнаружили нестерильный дексаметазон

Речь идёт о препарате индийского производителя «Шрея Лайф Сеансиз».

Пострадавший Артём Соколов приобрёл его в конце 2023 года. Лекарство ему не помогло — образовавшаяся на коже аллергическая сыпь не ушла, а усилилась. Тогда мужчина отправил его на экспертизу, пишет газета «Известия».

Выяснилось, что медикамент не соответствует обязательным требованиям по стерильности и посторонним примесям.