В московских аптеках обнаружили нестерильный дексаметазон
Речь идёт о препарате индийского производителя «Шрея Лайф Сеансиз».
Пострадавший Артём Соколов приобрёл его в конце 2023 года. Лекарство ему не помогло — образовавшаяся на коже аллергическая сыпь не ушла, а усилилась. Тогда мужчина отправил его на экспертизу, пишет газета «Известия».
Выяснилось, что медикамент не соответствует обязательным требованиям по стерильности и посторонним примесям.
Среди показаний для приёма дексаметазона — аутоиммунные ревматологические заболевания, лечение коронавируса у госпитализированных пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, а также некоторые другие распространённые инфекционные процессы. Также препарат используется в схемах лечения онкологических заболеваний.