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В московских аптеках обнаружили нестерильный дексаметазон

Речь идёт о препарате индийского производителя «Шрея Лайф Сеансиз».

В московских аптеках обнаружили нестерильный дексаметазон
© РИА Новости

Пострадавший Артём Соколов приобрёл его в конце 2023 года. Лекарство ему не помогло — образовавшаяся на коже аллергическая сыпь не ушла, а усилилась. Тогда мужчина отправил его на экспертизу, пишет газета «Известия».

Выяснилось, что медикамент не соответствует обязательным требованиям по стерильности и посторонним примесям.

Среди показаний для приёма дексаметазона — аутоиммунные ревматологические заболевания, лечение коронавируса у госпитализированных пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке, а также некоторые другие распространённые инфекционные процессы. Также препарат используется в схемах лечения онкологических заболеваний.

Общество
Артем Соколов