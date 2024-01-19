Названы самые необычные вакансии в России

Исследовательский центр «Зарплаты.ру» назвал самые необычные вакансии, которые есть на рынке труда в России. Как сообщает «Лента.ру», в топ вошли директор по мемам, аффинер сыра, хоккейный скаут и котоняня.

Так, московское агентство ищет хоккейного скаута, который должен отбирать талантливых игроков в клубы. От соискателя ждут опыта работы тренером, понимание рынка, навыки коммуникации и умение убеждать. В обязанности также входит просмотр и анализ матчей, в ходе которого потребуется оценивать навыки хоккеистов. Специалисту предлагают до 150 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде ищут директора по мемам, который будет смотреть видео в Сети и в команде с дизайнерами создавать новый контент. От кандидата потребуется выполнить тестовое задание — возьмут на работу того соискателя, который сможет рассмешить команду работодателя.

В сыроварне Новосибирска ищут аффинера — он должен следить за продуктом во время созревания. Кандидату предлагают зарплату от 36 тысяч рублей, бесплатное питание и обучение. Также работу предлагают главному ихтиологу, который возьмет на себя наблюдение за водоемами и будет анализировать состояние водных объектов. Специалисту готовы платить до 50 тысяч рублей.

Сказочный музей Санкт-Петербурга ищет на работу художника-скульптора с опытом работы над реалистичными скульптурами и персонажами из силикона и латекса. За создание фигур людей, монстров, фантастических существ и сказочных персонажей музей готов платить от 100 тысяч рублей ежемесячно.