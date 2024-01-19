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Православные христиане отмечают Крещение Господне

Русская православная церковь в пятницу отмечает один из 12 главных христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Православные христиане отмечают Крещение Господне
© РИА Новости

Согласно православному вероучению, при крещении Иоанном Предтечей Иисуса Христа в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица, Бог явил себя миру в трех ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Как описывают это событие евангелисты, в момент крещения Спасителя на него снизошел Святой Дух в виде голубя, при этом с небес доносился глас отца: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".

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В память о крещении Христа в Иордане два раза в год - в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, - во всех храмах за богослужениями совершается чин великого освящения воды. Многие верующие в ночь на Крещение также по традиции идут "на иордань", желая окунуться в прорубь или искупаться в купели.

По словам клирика храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках Москвы, священника Виктора Крючкова, крещенская вода после ее освящения становится великой святыней и показывает "видимое благоволение Божие к людям".

"Условно говоря, мы с вами святой водой не головную боль лечим. Набирая эту воду, неся ее в свои дома, мы будем кропить эти дома, утверждая закон Бога в этом месте. Тем самым мы говорим и свидетельствуем, что здесь мы будем соблюдать этот закон, и тогда мы увидим с вами на собственном опыте, как будет происходить чудо и все будет у нас получаться: будет у нас и благополучие, и достаток, и здоровье", - сказал Крючков в ходе проповеди по случаю Крещения Господня.

В первые века христианства праздники Рождества и Крещения Господня отмечались в один день и имели одно общее название - Богоявление. Однако со временем были выделены два отдельных праздника, а дни между ними стали называть Святками (святыми днями). Период от Рождества до Крещения считается воспоминанием о богоявлении в двух смыслах: воплощении Бога как человеческого младенца и богоявлении как явлении Троицы при крещении Христа в Иордане.

Погода и рекомендации при купании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, какую погоду ожидать в крещенскую ночь в разных регионах России.

В центре и на юге европейской части страны ожидается температура на 4 градуса выше нормы. Так, в Москве, а также в Белгородской, Калужской, Курской, Московской, Орловской и Тульской областях температура будет держаться на отметке от нуля до минус 5 градусов, а в северных областях центральной России - на отметке минус 7-12 градусов. В Северо-Западном федеральном округе в Ленинградской области средние температуры составят от 7 до 12 градусов ниже нуля, в Архангельской и Мурманской областях, а также Республике Коми - 15-20 градусов мороза. В Южном федеральном округе в Волгоградской и Астраханской областях ожидается от 3 до 8 градусов мороза, в Краснодарском крае - около 2-7 градусов выше нуля, а средние температуры в Крыму составят 5-10 градусов тепла. В Ставропольском крае и в республиках Северного Кавказа ожидается от нуля до минус 5 градусов.

В Приволжском федеральном округе в Кировской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Башкирии, Республиках Марий Эл и Татарстан прогнозируют примерно минус 15-20 градусов. Средние температуры на Урале будут находиться на отметке 20-25 градусов мороза. В Сибири средние температуры составят от 22 до 30 градусов ниже нуля, а в северной части Красноярского края ожидается минус 32-40 градусов. В Дальневосточном федеральном округе прогнозируют от 30 до 35 градусов мороза, а в прибрежных районах - от нуля до минус 10 градусов.

Чтобы минимизировать последствия для здоровья при крещенских купаниях, главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина посоветовала заранее измерить уровень артериального давления. Она уточнила, что прыгать в воду с головой строго запрещено, в купель нужно заходить постепенно. Кроме того, чтобы не допустить переохлаждения, не нужно задерживаться в воде дольше одной минуты.

В Роспотребнадзоре перед входом в прорубь также рекомендовали разогреть кожу: растереться, размяться и некоторое время постоять на воздухе.

Выходя из купели, лучше держаться за поручни или обратиться за помощью к окружающим. Сразу после купания необходимо насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду, а затем зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток, например, чай или компот. Употреблять спиртное до или после купания категорически запрещено.

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