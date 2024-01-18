Жильцов дома с протекающей крышей в Москве атаковали крысы и черная плесень

«Проблемы такие, что мы живем будто бы в аварийном доме, хотя таковым он по факту еще не является. Однако ему срочно требуется капитальный ремонт, и мы ходатайствуем о том, чтобы его провели уже в текущем году, а не в 2033-2035, как запланировано», — рассказал один из жильцов, передает издание.