В России признали нацистским лозунг «Слава Украине — героям слава»

Минюст России включил в перечень нацистских Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику, в числе которых под запретом оказался лозунг «Слава Украине — героям слава». Об этом сообщает ТАСС.

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В распоряжении ведомства указано, что ОУН попала в список организаций, указанных в статье 6 федерального закона «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которые сотрудничают с группами и движениями, отрицающими выводы Нюрнбергского трибунала после Второй мировой войны.