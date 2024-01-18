В России родился Люцифер

ЗАГС Краснодарского края назвал необычные имена, которыми в 2023 году называли мальчиков. Об этом пишет 93.RU.

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Оригинальные россияне, живущие на Кубани, называли сыновей Азо, Алтай, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Бриллиант, Ведагор, Вельмир-Тарас, Волемир, Данат, Данте, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Золотой, Изумруд, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Македон, Мечислав, Нил, Огнеслав, Один, Родомир, Родослав, Светогор, Север, Червоня, Ярополк. В списке есть и имя Люцифер, однако неизвестно, почему житель Кубани решил дать такое имя ребенку.

Необычные имена для девочек пока не назвали. В 2022 году среди необычных мужских имен было имя Краснодар, а среди женских — Ерина, Алелия, Мерседес, Кассиопея, Золотая и Иоланта.