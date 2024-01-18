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Европейский вещательный союз разрешит Израилю участвовать в "Евровидении"

Организаторы конкурса «Евровидение» ответили на требования активистов исключить Израиль из числа участников музыкального соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий Европейского вещательного союза (ЕВС).

«Евровидение» ответило на требования исключить Израиль из конкурса
© Газета.Ru

В ЕВС указали на долгий опыт сотрудничества с израильским вещателем Kan.

«Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания участвует в нем уже 50 лет», — сказали в ЕВС.

Кроме того, подчеркнули организаторы конкурса, «Евровидение» хочет поддерживать свой статус «мероприятия без политики, объединяющего публику по всему миру посредством музыки». В ЕВС также добавили, что израильтяне продолжают выступать на крупных международных спортивных соревнованиях.

Музыканты и общественники требовали исключить Израиль из конкурса песни «Евровидение» из-за конфликта в секторе Газа — соответствующую петицию, в частности, подписали финские музыканты.

В феврале 2022 года ЕВС объявил, что российских исполнителей отстранили от конкурса из-за «обеспокоенности тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс нанесет ущерб его репутации».

В 2024 году конкурс пройдет в городе Мальме на юге Швеции. Он проводится с 1956 года среди стран — членов Европейского вещательного союза.

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