Генерал ФСБ Дворников ушел в отставку

Генерал Василий Дворников ушел в отставку с поста начальника Управления программ содействия ФСБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным портала, после ухода Дворникова на пенсию, кабинет начальника управления временно занял его первый заместитель.

Напомним, что Василий Дворников получил назначение в Управление в 2002 году, после того, как генерал-лейтенант Александр Зданович перешел на работу заместителя гендиректора ВГТРК.