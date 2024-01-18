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Генерал ФСБ Дворников ушел в отставку

Генерал Василий Дворников ушел в отставку с поста начальника Управления программ содействия ФСБ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

Генерал ФСБ Дворников ушел в отставку
© РИА Новости

По данным портала, после ухода Дворникова на пенсию, кабинет начальника управления временно занял его первый заместитель.

Напомним, что Василий Дворников получил назначение в Управление в 2002 году, после того, как генерал-лейтенант Александр Зданович перешел на работу заместителя гендиректора ВГТРК.

Управление программ содействия - подразделение, ответственное за взаимодействие со СМИ и ряд других направлений. В него входит, в частности, Центр общественных связей ФСБ.

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