Бросившего в сугроб младенца блогера начали разыскивать приставы

Судебные приставы начали разыскивать из-за долга за аренду земли блогера и бизнесмена Сергея Косенко, который ранее попал в скандал из-за того, что бросил в сугроб младенца. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, департамент городского имущества Москвы сдал Косенко в аренду землю площадью 7220 квадратных метров на Ленинградском проспекте. Однако в 2021 году блогер, как утверждается в публикации, не заплатил за нее порядка 28 тысяч рублей.

Департамент обратился суд, по его решению Косенко обязали выплатить эту сумму. Однако блогер этого не сделал, после чего сотрудники Федеральной службы судебных приставов начали поиск имущества и банковских счетов блогера, чтобы взыскать долг.

Ранее иностранные пользователи сети призвали наказать Косенко за ролик с бросанием в снег грудного ребенка.

Ролик, вызвавший скандал, Косенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В видео он высоко подкинул двухмесячного ребенка, в результате чего тот упал в сугроб и погрузился в снег. Косенко при этом заявил, что на видео его сын Лео.