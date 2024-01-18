Сильная метель обрушилась на Подмосковье и скоро накроет Москву
Сильная метель обрушилась на Подмосковье. Как сообщает «Москвич Mag», сейчас на дорогах Ступинского городского округа почти нулевая видимость — в ближайшее время снег и ветер накроют и Москву.
На кадрах, которые появились в Telegram-канале «МК» видно, что видимость на дороге нулевая. Водителям приходится серьезно снижать скорость.
Как рассказывал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, во «Внуково» видимость уже резко снизилась и не превышает 1 км. Порывы ветра достигают 14 м/с.
«К вечеру погода ухудшится. На дорогах возникнет транспортный коллапс. Пользуйтесь метро», – написал он.
При этом в Гидрометцентре России сообщают, что после снегопадов в столице установится комфортная погода. В субботу, 20 января, дневная температура составит от -6 до -8 градусов, а в воскресенье, 21 января — от -6 до -11 градусов. Выходные пройдут преимущественно без осадков со слабым ветром.