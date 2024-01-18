Сильная метель обрушилась на Подмосковье. Как сообщает «Москвич Mag», сейчас на дорогах Ступинского городского округа почти нулевая видимость — в ближайшее время снег и ветер накроют и Москву.

На кадрах, которые появились в Telegram-канале «МК» видно, что видимость на дороге нулевая. Водителям приходится серьезно снижать скорость.

Как рассказывал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, во «Внуково» видимость уже резко снизилась и не превышает 1 км. Порывы ветра достигают 14 м/с.

«К вечеру погода ухудшится. На дорогах возникнет транспортный коллапс. Пользуйтесь метро», – написал он.