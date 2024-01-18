Вильфанд спрогнозировал сильные снегопады в регионах ЦФО

"Что касается неблагоприятных условий и опасных явлений на 19 января, то в Центральной России - в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в Тамбовской и Липецкой областях даже в виде дождя", - сказал он.