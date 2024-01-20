Россиянам рассказали о правилах выплаты больничного в 2024 году

Специалист Юлия Санина рассказала в беседе с RT, какие изменения касательно больничных выплат вступили в силу с 2024 года, а также в каком случае могут отказать в выдаче листка нетрудоспособности.

«С 2024 года увеличились размеры минимальной и максимальной суммы больничных выплат. С 1 января размер МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, поэтому минимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности будет равна ему. Максимальная же сумма пособия увеличилась с 83 204 рублей до 122 875 рублей в месяц», — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

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По её словам, особенно важно это для тех, кто получает минимальную оплату труда, равную МРОТ.

«Это связано с тем, что для расчёта больничных используется доход за два предыдущих года. Если средняя зарплата работника за этот период будет ниже установленного уровня, работодатель будет обязан выплатить сумму согласно МРОТ в 2024 году, а это 641,4 рубля для 30-дневного месяца и 620,7 рубля для 31-дневного месяца, умноженные на количество дней болезни», — добавила эксперт.

При этом размер максимальной выплаты также увеличился до 4039,7 рубля в день, пояснила собеседница RT.

«Это значит, что, даже если средний дневной заработок работника выше, расчёт больничного будет проводиться по данной сумме», — заявила Санина.

Помимо этого, она напомнила, что минимального срока больничного не существует.

«При амбулаторном лечении врач может выписать листок нетрудоспособности на срок не более 15 календарных дней, при стационарном лечении — на всё время нахождения работника в больнице. Также он может быть продлён на десять дней после выписки», — подчеркнула эксперт.

Если сотруднику требуется продолжительное лечение, решение о его временной нетрудоспособности принимает врачебная комиссия, которая может освободить работника на срок до 12 месяцев с прохождением врачебного контроля каждые 15 дней, заявила она.

«Если за это время не удалось справиться с болезнью, трудящемуся оформляется инвалидность, а больничный закрывается», — добавила специалист.

Также она объяснила, что существуют случаи, когда работнику могут отказать в выдаче листка нетрудоспособности.

«Самый очевидный из них — это симуляция болезни. Также взять больничный не могут работники, находящиеся в отпуске по беременности и уходу за ребёнком до трёх лет, так как в таком случае сотрудник уже получает выплаты», — предупредила Санина.