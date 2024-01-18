Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды в Крещенский сочельник

"Сегодня в этот день, когда мы особенно чувствуем прикосновение к нам в виде освященной воды божественной благодати, прикосновение к нам иного бытия, иного мира, мы должны ясно сознавать, что этот иной мир совсем не далеко от нас, он рядом с нами. <...> Когда нас окропляет святая вода, мы соприкасаемся с этим божественным миром. Когда мы в горячей молитве просим Господа и особенно когда совершаем добрые дела во имя Божье, мы соприкасаемся с этим миром, и это соприкосновение дает нам надежду на спасение и в этой жизни, и в жизни вечной", - сказал предстоятель РПЦ.