Раздевшиеся танцовщицы на детском конкурсе возмутили жителей Ангарска

В один момент они скинули юбки и начали хлопать друг друга по пятой точке. Кажется, что рты непроизвольно открыли не только все в зале, но и в жюри. Все эти движения бедрами и ползание по сцене впору для ночного клуба, но никак не для ДК, — высказалась собеседница издания.