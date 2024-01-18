В Подмосковье одобрили дополнительную выплату учителям

Московская областная дума 18 января приняла закон о ежемесячных выплатах 20 тысяч рублей учителям, арендующим жилье в Подмосковье. Об этом сообщает РИАМО.

Учителя, работающие в Московской области, смогут подать заявления на выплату с февраля 2024 года через Госуслуги. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что на эти цели выделено около двух миллиардов рублей.

Он подчеркнул, что для привлечения специалистов в регион их в первую очередь необходимо обеспечить жильем. В Подмосковье каждый год растет количество детей и строятся новые школы.

Аналогичная мера поддержки уже действует для работающих в Подмосковье врачей.

В конце декабря 2023 года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что такую же выплату начнут получать учителя, у которых нет собственного жилья в Подмосковье.