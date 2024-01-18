Узбекские диаспоры осудили слова главы узбекского землячества о бойцах СВО

Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о военных, находящихся на спецоперации.

Они назвали провокации Баратова невежеством и хамством, заслуживающим получить правовую оценку и меру наказания.