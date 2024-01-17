На журналистку Баронову завели дело за дискредитацию армии

Журналистка Мария Баронова стала фигурантом дела по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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Согласно имеющейся информации, соответствующий протокол уже поступил в Тверской суд Москвы. Что именно стало причиной возбуждения дела, пока неизвестно.

Помимо этого, на Баронову также составлен протокол о нарушении правил пикетирования. Наказанием по этой статье является штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.