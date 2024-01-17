На журналистку Баронову завели дело за дискредитацию армии
Журналистка Мария Баронова стала фигурантом дела по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Согласно имеющейся информации, соответствующий протокол уже поступил в Тверской суд Москвы. Что именно стало причиной возбуждения дела, пока неизвестно.
Помимо этого, на Баронову также составлен протокол о нарушении правил пикетирования. Наказанием по этой статье является штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, в котором тот назвал участников спецоперации «петухами».
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