Синоптик развеял миф о крещенских морозах

Температура на Крещение 19 января всегда разная, в этот день могут наступить как морозы, так и оттепель, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

В России и на постсоветском пространстве в целом существует такое понятие как «крещенские морозы». Считается, что 17-20 января температура воздуха стабильно падает, мороз сковывает водные поверхности.

Метеоролог отметил, что в целом этот день, согласно статистике, ничем не отличается от других. Он добавил, что на «Крещение не бывает в среднем понижения [температуры]».