В России на Крещение организуют более 3 тысяч купелей

Свыше 3 тысяч купелей для погружения в прорубь подготовят по всей России на празднование Крещения Господне (Богоявление) 18-19 января. Об этом сообщается в соцсетях в аккаунте МЧС РФ.

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Крещение Господне (Богоявление) отмечается православной церковью 19 января. По случаю этого дня в храмах проходят праздничные богослужения, а в народе принято устраивать так называемые крещенские купания с погружением в прорубь.

«В стране будут организованы более 3 тысяч купелей. Их перечень — на официальных сайтах местных администраций», — говорится в сообщении ведомства.

На площадках для крещенских купаний будут дежурить спасатели, полицейские, врачи. В местах их проведения подготовят более 10 тысяч единиц техники, включая плавательные средства. В общей сложности безопасность участников купаний будут обеспечивать более 37 тысяч специалистов экстренных служб, отметили в МЧС.

Ожидается, что участие в погружениях в ледяную воду примут не менее одного миллиона россиян, добавили в ведомстве.