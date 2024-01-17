В России на Крещение организуют более 3 тысяч купелей
Свыше 3 тысяч купелей для погружения в прорубь подготовят по всей России на празднование Крещения Господне (Богоявление) 18-19 января. Об этом сообщается в соцсетях в аккаунте МЧС РФ.
Крещение Господне (Богоявление) отмечается православной церковью 19 января. По случаю этого дня в храмах проходят праздничные богослужения, а в народе принято устраивать так называемые крещенские купания с погружением в прорубь.
«В стране будут организованы более 3 тысяч купелей. Их перечень — на официальных сайтах местных администраций», — говорится в сообщении ведомства.
На площадках для крещенских купаний будут дежурить спасатели, полицейские, врачи. В местах их проведения подготовят более 10 тысяч единиц техники, включая плавательные средства. В общей сложности безопасность участников купаний будут обеспечивать более 37 тысяч специалистов экстренных служб, отметили в МЧС.
Ожидается, что участие в погружениях в ледяную воду примут не менее одного миллиона россиян, добавили в ведомстве.
Ранее «Парламентская газета» писала, что в Москве на Богоявление подготовят 10 купелей и 49 прорубей. Они будут оборудованы на 42 площадках.