По "Пушкинской карте" в 2023 году куплено почти 30 миллионов билетов

По "Пушкинской карте" в 2023 году приобретено почти 30 миллионов билетов по всей стране. О том, на какие культурные события молодые люди тратили средства чаще всего, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, всего на сегодняшний день к программе подключены 9 миллионов 600 тысяч участников. В прошедшем году присоединились 1600 человек из новых регионов, где "Пушкинская карта" тоже начала работу.

"Цифры только растут, мы кратно превышаем показатели, которые сами себе ставили, разрабатывая эту программу", - сказала министр.

Ольга Любимова вспомнила и скепсис, с которым многие относились к самой возможности подключения к "Пушкинской карте" крупных культурных учреждений: "А теперь, на минуточку, 12 тысяч учреждений по всей стране участвуют в программе, в репертуаре - 472 тысячи самых разных событий", - отметила глава Минкульта.

За все время существования "Пушкинской карты" по ней приобретено 53 миллиона билетов, причем почти 30 миллионов - в прошлом году.