Число пользователей "Госуслуг" составило 109 млн человек к концу 2023 года

Число пользователей портала "Госуслуги" с 2019 года увеличилось в два раза, к концу 2023 года составило 109 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня цифровизации на международной выставке-форуме "Россия".