Число пользователей "Госуслуг" составило 109 млн человек к концу 2023 года
Число пользователей портала "Госуслуги" с 2019 года увеличилось в два раза, к концу 2023 года составило 109 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках Дня цифровизации на международной выставке-форуме "Россия".
"Число пользователей портала "Госуслуг" [с 2019 года] увеличилось почти в два раза и достигло 109 млн человек", - сказал Чернышенко.
Он также отметил, что за 2023 год прирост составил 10,2 млн человек.