Депутат Милонов предложил отправлять разведенных на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал наказывать разводящихся людей штрафом, обязательными работами или отправкой в зону проведения спецоперации. По словам парламентария, в России главная проблема в том, что разводов больше, чем браков, а значит, нужно наказывать тех, кто хочет этот брак расторгнуть. «Штраф в 100 тысяч или обязательные работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», - сказал Милонов. Ранее Милонов призвал запретить в России мужскую стерилизацию (вазэктомию), напоминает «Свободная пресса».